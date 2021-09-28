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بريطانيا: سنواصل العمل مع السعودية لإيجاد حل سلمي للصراع اليمني

منذ ساعتين
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2021 11:30 مساءً
بريطانيا والسعودية

بريطانيا والسعودية

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قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي إن «قضية اليمن تثير قلق وحزن المملكة المتحدة، ونحن نتباحث باستمرار مع جميع شركائنا الدوليين من أجل إنهاء هذا الصراع، لأن إعادة الأمن لهذا البلد ستكون أهم عامل مساعد على وقف انتشار المجاعة والأمراض».

وأضاف أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية لمحاولة إيجاد حل سلمي للصراع، داعياً الحوثيين إلى ضرورة التعاطي بجدية مع المفاوضات لوضع حد لهذا الصراع وتخليص الشعب اليمني من معاناته.

وأكد كليفرلي التزام بلاده المطلق بأمن دولة الكويت وجميع الدول الصديقة في منطقة الخليج العربي باعتبارها منطقة ذات بعد استراتيجي وحيوي بالنسبة لأمن المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الأحد عن كليفرلي قوله إن «الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون ترغب في التأكيد على التزامها بالعمل مع شركائها الخليجيين من أجل ضمان أمن واستقرار ورخاء المنطقة عامة».

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