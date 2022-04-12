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بريطانيا.. عقوبات على جونسون ووزير المالية بسبب خرق قيود كورونا

12 - أبريل - 2022
بوريس جونسون

بوريس جونسون

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قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الشرطة أبلغت جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كوفيد-19.

وقال المتحدث “تلقى رئيس الوزراء ووزير المالية إخطارا اليوم بأن شرطة لندن تعتزم إرسال إشعاري عقوبات محددة” إليهما.

كوشفت صحيفة بريطانية عن حضور رئيس الوزراء بوريس جونسون حفلة أخرى كانت قد نظمت في مقر الحكومة قبيل عيد الميلاد عام الفين وعشرين.

أفادت صحيفة “التلغراف” نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، بأنه تم استجواب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بعد حضوره حفلا في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، جرى استجواب بوريس جونسون من قبل سو غراي، الموظفة المدنية التي تشرف على التحقيق بشأن مزاعم الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت أثناء فترة الحجر، مع ظهور انتقادات شديدة على مستوى القاعدة الشعبية لحزب “المحافظين”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “من المفترض أن رئيس الوزراء قد شارك ما يعرفه مع سو غراي، قبل نشر التقرير في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في ظل انتقادات يواجهها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لانتهاكه وطاقمه قواعد الإغلاق، عبر إقامة حفل في حديقة مكتبه عام 2020، في الوقت الذي كان القانون يحظر فيه الاختلاط خارج المنزل.

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