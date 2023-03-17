بريطانيا: على الصين أن تشجع روسيا على الانسحاب من أوكرانيا

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (الجمعة 17-3-2023) إنه يتعين على الرئيس الصيني شي جين بينغ أن يستغل زيارته إلى موسكو لتشجيع الرئيس فلاديمير بوتين على سحب القوات الروسية من أوكرانيا.

وقال المتحدث للصحفيين “إذا كانت الصين تريد أن تلعب دورا جديا في إعادة السيادة لأوكرانيا، فإننا سنرحب بالتأكيد بذلك”.

وأضاف “نرى أن أي اتفاق غير قائم على سيادة أوكرانيا وحقها في تقرير المصير لا يُعد اتفاق سلام بأي حال من الأحوال. ولذلك سنظل ندعو الصين، كما فعلنا مسبقا، إلى الانضمام لغيرها من الدول حول العالم لمطالبة بوتين بسحب قواته”.

يشار إلى أن وكالة الإعلام الروسية الحكومية نقلت في وقت سابق، الجمعة عن مستشار السياسات الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف قوله بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث صراع أوكرانيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارة رسمية يقوم بها شي إلى موسكو بعد أيام.

ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سيشارك في المحادثات مع شي وإن “التعاون العسكري الفني” سيجري بحثه خلال الزيارة.