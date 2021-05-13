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بريطانيا.. فتح تحقيق بشأن إدارة جائحة كورونا

13 - مايو - 2021
بريطانيا سجلت أكبر عدد بوفيات كورونا في أوروبا

كورونا بريطانيا

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سجلت بريطانيا أرقام كبيرة بفيروس كورونا المستجد، جعلها تحتل خامس أعلى حصيلة عالمية، لذلك تعتزم فتح تحقيق في العام 2022 بشأن إدارة أزمة جائحة “كوفيد-19”.

وسيركز التحقيق وفق ما أعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون الأربعاء على سبب تكبد المملكة المتحدة أسوأ حصيلة وفيات في أوروبا، والبطء في فرض العزل العام في بادئ الأمر.

وقال جونسون في كلمة أمام البرلمان: “هذه العملية ستضع أفعال الدولة تحت المجهر”.

وأقر جونسون ووزراؤه بأن هناك دروسا مستفادة من أسوأ كارثة صحة عامة تشهدها البلاد منذ عقود، لكنهم أشاروا إلى أن حملة التطعيم السريعة كانت دليلا على إحراز نجاحات.

وقد يحدد التحقيق وتقريره النهائي إرث جونسون السياسي، وسيؤثر في الناخبين قبل انتخابات عامة ينتظر أن تجرى قبل 2024 وفقا لموعد نشر نتائجه.

وواجه جونسون اتهامات من معارضيه بالبطء الشديد في الاستجابة للأزمة، لا سيما في البداية، والإخفاق في توفير معدات وقاية كافية، والتخبط في نظام الفحص والرصد.

وبلغت حصيلة الوفيات الرسمية في بريطانيا جراء الجائحة 127629، وهي الأسوأ في أوروبا، وخامس أعلى حصيلة عالمية.

وشهدت بريطانيا حتى الآن تطعيم 35.6 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان البالغين، بجرعة واحدة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.

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