بريطانيا: فشل روسيا بالسيطرة على أجواء أوكرانيا عرقل تنفيذ عملياتها

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد إن القوات الروسية لا تزال تحاصر عدداً من المدن في شرق أوكرانيا، ولم تحقق سوى تقدم محدود في السيطرة عليها خلال الأسبوع الأخير.

وأضافت الوزارة في بيان عبر تويتر أن القوات الروسية زادت من “قصفها العشوائي” للمناطق الحضرية، مما تسبب في دمار واسع النطاق وسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين.

ورجحت الوزارة أن تستمر روسيا في استخدام النيران الثقيلة لدعم هجومها على المناطق الحضرية بينما تسعى للحد من “خسائرها الكبيرة بالفعل”، بما يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين.

وأفادت وكالة الاستخبارات البريطانية بأن روسيا فشلت في السيطرة على أجواء أوكرانيا وتستخدم الصواريخ للقصف، وأضافت في إحاطتها اليومية، اليوم الأحد، أن فشل روسيا بالسيطرة على أجواء أوكرانيا عرقل تنفيذ عملياتها، كذلك، أوضحت أن سلاح الجو الأوكراني يواصل بفعالية حماية أجواء أوكرانيا.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2022

