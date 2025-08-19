بريطانيا: قادة أوروبيون يدرسون فرض عقوبات جديدة على بوتين

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن زعماء أوروبيين يدرسون فرض عقوبات إضافية لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار حملة أوسع نطاقا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الحكومة أن ما يسمى بتحالف الراغبين، الذي اجتمع عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، اتفق على أن يجتمع مسؤولو فرق التخطيط التابعة له مع نظرائهم الأمريكيين في الأيام المقبلة للمضي قدما في خطط الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وفي سياقٍ آخر، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إن عضوية أوكرانيا في الحلف ليست قيد البحث، ولكن هناك نقاشا بشأن تقديم 30 دولة ضمانات أمنية لكييف على غرار ما تكفله “المادة الخامسة” من معاهدة تأسيس الناتو.

وأضاف روته خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس الاثنين أن “الوضع أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تقول إنها تعارض عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، الموقف الرسمي للحلف أن هناك مسارا لا رجعة فيه لانضمام أوكرانيا إليه”.

وتابع “لكن ما نناقشه هنا ليس عضوية حلف الأطلسي، بل ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة، وما سيترتب عليها بالضبط هو ما ستتم مناقشته الآن بشكل أكثر تحديدا”.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقودان مؤخرا مبادرة لصياغة إطار لضمانات أمنية لأوكرانيا، مبينا أن المبادرة تضم 30 دولة بينها اليابان وأستراليا، وقال إن الولايات المتحدة أعلنت أيضا نيتها المشاركة في هذه المبادرة.

وتكرس المادة الخامسة من معاهدة تأسيس حلف الأطلسي مبدأ الدفاع الجماعي، إذ يُعتبر الهجوم على أي من أعضائه -البالغ عددهم 32 دولة- هجوما على الجميع.

ويعتبر الانضمام إلى الحلف هدفا إستراتيجيا لكييف منصوصا عليه في دستور البلاد.