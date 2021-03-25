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بريطانيا قد ترسل قوة عسكرية إلى اليمن

منذ 38 دقيقة
الجيش البريطاني أرشيفية

الجيش البريطاني أرشيفية

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في جلسة لمجلس العموم البريطاني، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يستبعد نشر قوات في اليمن، في إطار مهمة مستقبلية للأمم المتحدة.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني شدد على أن ظروف اليمن يجب أن تكون مختلفة تماماً عما هي عليه الآن.

يُذكر أن المبادرة السعودية بشأن الحل في اليمن تلقى دعما دوليا متزايدا.

يأتي ذلك فيما رحبت الولايات المتحدة بسماح الحكومة اليمنية لأربع سفن وقود تجارية بدخول ميناء الحديدة.

واعتبرت أن تدفق الوقود والسلع أمرٌ بالغ الأهمية لإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت الولايات المتحدة إنها تقدر هذا القرار الذي اتخذته حكومة الجمهورية اليمنية، مشددة على ضرورة وصول الوقود إلى أسواق البلاد دون تأخير، لتشغيل المستشفيات، وضمانِ الحصول على الغذاء والمياه، والمساعدة بشكل عام في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

ودعت واشنطن في بيان، إلى المزيد من الخطوات بما يضمن الإنهاء الفوري للهجوم في مأرب، ووقفَ إطلاق النار الشامل، وأن تجلس جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات من أجل اليمن وشعبه.

وفي سياق متصل، جدد الاتحاد الأوروبي ترحيبه بالمبادرة ووصفها بالإيجابية، وبأنها خطوةٌ نحو السلام، وذلك بحسب “العربية”.

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