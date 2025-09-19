بريطانيا لا ترى دليلا على أن بوتين مهتم بالتفاوض من أجل السلام في أوكرانيا

قال ريتشارد مور مدير المخابرات الخارجية البريطانية اليوم الجمعة إنه لا يرى “أي دليل” على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهتم بالتفاوض من أجل السلام في أوكرانيا ما لم تعلن كييف استسلامها.

أدلى مور بهذا التصريح خلال كلمة ألقاها في إسطنبول للإعلان عن خطط لاستخدام الإنترنت المظلم لتجنيد عملاء وتلقي معلومات سرية من عملاء في روسيا والعالم.

وقال مور إن بوتين “قضم أكثر مما يستطيع مضغه” واستهان بالأوكرانيين في الحرب.

ترامب: بوتين خذلني

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ممارسة ضغوط “حاسمة” على بوتين.

وأضاف ستارمر أن الرئيس الروسي لا يبدي استعدادا لأي تحرك إلا بعد أن يواجه ضغوطا مباشرة.

كما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خيبة أمله الكبيرة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الأخير “خذله” بعدم التجاوب مع مساعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب في تصريحات خلال زيارته بريطانيا الخميس “ظننت أن أسهل مشكلة يمكن حلها هي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسبب علاقتي بالرئيس بوتين، لكنه خذلني حقا. أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهه”.

وأضاف أن النزاع سيصل في الأخير إلى نهايته، من دون أن يحدد خطوات جديدة قد يتخذها ضد موسكو.

وأشار ترامب إلى أنه حض الحلفاء الغربيين على التوقف عن شراء النفط الروسي لدفع بوتين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنه لم يعلن عن إجراءات أحادية إضافية.

وكان ترامب قد عقد قمة مع بوتين في ألاسكا منتصف أغسطس/آب الماضي، أثارت قلق حلفائه الأوروبيين بسبب انفتاحه المتكرر تجاه الرئيس الروسي.