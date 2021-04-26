الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا.. مطالبات بفتح تحقيق في تمويل تجديد شقة رئيس الوزراء

27 - أبريل - 2021
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

A A A
طباعة المقال

طالب حزب العمال المعارض في بريطانيا،بفتح تحقيق رسمي في تمويل تجديد شقة رئيس الوزراء بوريس جونسون .

وقال سكرتير مجلس الوزراء، سيمون كيس إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون طلب منه مراجعة الطريقة التي دفعت بها تكاليف تجديد شقته في مقر الحكومة “داونينغ ستريت”.

وأخبر كيس، نواب البرلمان أنه لم يشارك “بشكل مباشر” في أعمال التجديد، لكنه سيتفحص القضية.

وكان مستشار جونسون السابق، دومينيك كامينغز، قد زعم أن رئيس الوزراء خطط ذات مرة لجعل المانحين “يدفعون سراً” تكاليف أعمال التجديد.

وقال جونسون إن أي تبرعات ذات صلة سيتم الإعلان عنها “في الوقت المناسب”.

ودعا حزب العمال المعارض مفوضية الانتخابات، التي تنظم التبرعات السياسية في المملكة المتحدة، إلى فتح تحقيق رسمي.

وقالت المفوضية إنها تتحدث إلى حزب المحافظين حول ما إذا كان الإنفاق على الشقة يقع ضمن اختصاصها.

وقال كيس، عندما مثُل أمام مجلس العموم الاثنين، إن مراجعة التجديد ستنظر في “كيف دُفعت التكاليف”.

وعندما سُئل بشكل متكرر عما إذا كان على علم بما إذا كانت التبرعات الخاصة تغطي أيا من التكاليف، قال إنه “لم يشارك بشكل مباشر في ذلك”.

وأوضح “لا أملك كل الحقائق والتفاصيل في متناول يدي”، مضيفا أن المراجعه التي سيجريها ربما تستغرق “أسابيع”.

ونُشرت جميع الادعاءات حول الشقة في مدونة كامينغز الجمعة، وهو أول منشور له منذ تركه منصبه في داونينغ ستريت.

ونفى كامينغز أيضا، في المدونة، أنه كان وراء تسريب تفاصيل الإغلاق الثاني لفيروس كورونا في إنجلترا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

    المزيد من أخبار العالم

    الدولار
    الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في عقدين
    وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (غيتي)
    غانتس يتوجه للولايات المتحدة لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني
    أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة
    النفط يرتفع بدعم من خفض محتمل لإمدادات أوبك+

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    ترسيم الحدود
    عرضٌ تركي للاستثمار في البلوكات الحدودية الجنوبية.. وارتباك فرنسي
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال