بريطانيا: موسكو تشعر بالقلق من تقدم الأوكران نحو حدود لوغانسك

بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيشه حقق تقدمًا “سريعا وقويا” في الجنوب واستعاد “عشرات” البلدات من الروس في الشرق، أكدت وزارة الدفاع البريطانية بدورها تحقيق كييف تقدما ملموسا.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 October 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 5, 2022