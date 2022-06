بريطانيا: نؤيد الضربات الجوية الأميركية على سوريا

غرد ​وزير الخارجية​ ​البريطاني​ ​دومينيك راب​ عبر صفحته على موقع “تويتر” مؤكداً أن بلاده “تؤيد الضربات الجوية الأميركية على ​سوريا​”.

وكتب “المملكة المتحدة تدعم الرد الأميركي المستهدف ضد مجموعات الميليشيات التي تهاجم قواعد التحالف في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة. نحن ندرك التهديد الذي تشكله الميليشيا ونشارك الولايات المتحدة في هدف العمل مع الشركاء لتهدئة الموقف”.

The UK supports the US targeted response against militia groups which attack coalition bases in an effort to destabilise the region. We recognise the threat posed by the militia and share the US aim to work together with partners to de-escalate the situation.

— Dominic Raab (@DominicRaab) February 26, 2021