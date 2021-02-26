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بريطانيا: نؤيد الضربات الجوية الأميركية على سوريا

26 - فبراير - 2021
​وزير الخارجية​ ​البريطاني​ ​دومينيك راب

​وزير الخارجية​ ​البريطاني​ ​دومينيك راب

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غرد  ​وزير الخارجية​ ​البريطاني​ ​دومينيك راب​ عبر صفحته على موقع “تويتر” مؤكداً أن بلاده “تؤيد الضربات الجوية الأميركية على ​سوريا​”.

وكتب “المملكة المتحدة تدعم الرد الأميركي المستهدف ضد مجموعات الميليشيات التي تهاجم قواعد التحالف في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة. نحن ندرك التهديد الذي تشكله الميليشيا ونشارك الولايات المتحدة في هدف العمل مع الشركاء لتهدئة الموقف”.

وفي وقت سابق، أكد البنتاغون أن مقاتلات أميركية شنت عدة غارات على جماعات تدعمها إيران في شرق سوريا ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق، ودمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران، وذلك بحسب RT

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