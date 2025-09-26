بريطانيا: نسعى لتحقيق نتيجة أفضل بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الأدوية

قالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوية على أمل التوصل إلى نتيجة إيجابية، وذلك عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جديدة مئة بالمئة على الشركات التي ليست لديها مصانع داخل البلاد.

وقال ترامب إن هذه الرسوم ستطبق اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول على أي منتج دوائي يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع ما لم تكن الشركة قد شرعت بالفعل في بناء مصنع داخل الولايات المتحدة. ولم يحدد ما إذا كانت هذه الرسوم ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على الدول أم لا.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية “ندرك أن هذا سيكون مصدر قلق للقطاع، ولهذا نتعاون بشكل فعال مع الولايات المتحدة وسنواصل ذلك خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف “قطاعات مثل صناعة الأدوية تمثل أهمية بالغة لاقتصادنا… ولذلك سنواصل الضغط على الولايات المتحدة للتوصل إلى نتائج تبرز مدى قوة علاقتنا وتحقق فوائد ملموسة للصناعة في بريطانيا”.

أبرمت بريطانيا أول اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع ترامب في مايو أيار الماضي غير أن تنفيذ الاتفاق لم يتم بالكامل.

وبموجب الاتفاق، أعلن البلدان عزمهما التفاوض على “معاملة تفضيلية ملحوظة في قطاع الأدوية”، كما تعهدت بريطانيا بالسعي لتحسين “المناخ العام” لشركات صناعة الأدوية.

وضغط ترامب على أوروبا لدفع مبالغ أكبر مقابل الأدوية الأمريكية، وأوقفت كبرى شركات الأدوية استثماراتها في بريطانيا، مشيرة إلى صعوبة بيئة العمل.