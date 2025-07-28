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بريطانيا وأمريكا تتفقان على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة غزة

منذ 3 دقائق
ستارمر وترامب

ستارمر وترامب

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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “إن رئيس الوزراء اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة في غزة”.

وأضاف المكتب في بيان صادر عقب لقاء ستارمر وترامب في اسكتلندا “بدأ الزعيمان بمناقشة المشاهد المروعة في غزة، واتفقا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة”.

وجاء في البيان “يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبسرعة. وأعلنا التزامهما بالعمل معا لإنهاء البؤس والجوع، ومواصلة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين”.

كما جدد الزعيمان دعوتهما لوقف إطلاق نار فوري لتمهيد الطريق للسلام في المنطقة.

من جهته، حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إنهاء الحرب على غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال السيسي في كلمة بثها التلفزيون “أوجه نداء عاما إلى كل دول العالم، إلى دول الاتحاد الأوروبي، للولايات المتحدة، لأشقائنا في المنطقة العربية، إننا نبذل أقصى جهد خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه الأزمة”.

وتابع “أوجه نداء خاصا للرئيس ترامب، لأن تقديري له الشخصي، بإمكانياته، بمكانته، هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة”.

وأشار الرئيس المصري إلى أن كلمته تأتي “ردّا على ما يتم تداوله” وتذكيرا “بمواقفنا التي كانت دائما مواقف إيجابية”.

وأكد أن عددا ضخما من شاحنات المساعدات مستعد لعبور معبر رفح “ونحن لا يمكن أن نمنعه.. لا قيمنا ولا الظرف أو المسؤولية الوطنية والأخلاقية تسمح لنا.. ولكن يجب أن يكون المعبر مفتوحا من الجانب الفلسطيني حتى تدخل المساعدات”.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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