بريطانيا وأميركا تستعدان لتوقيع اتفاق تكنولوجيا بمليارات الدولارات

منذ 15 دقيقة
بريطانيا وأميركا

قالت السفارة البريطانية في واشنطن أمس السبت 13\9\2025 إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تستعدان لتوقيع اتفاق تكنولوجيا مهم في الأيام المقبلة خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا.

يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين قطاعي التكنولوجيا في البلدين اللذين تبلغ قيمتهما تريليون دولار، مما يعزز الفرص المتاحة للشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي.

وبينما لا تزال التفاصيل النهائية قيد التفاوض، قالت السفارة إن الشراكة ستركز على التقنيات الرئيسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والاتصالات والحوسبة الكمية.

وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال، التي تم تعيينها في منصبها في الخامس من سبتمبر\أيلول في بيان “ستغير التكنولوجيا المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، حياتنا”.

من المقرر أن يسافر ترامب إلى المملكة المتحدة يوم الثلاثاء في ثاني زيارة رسمية من المتوقع أن تستمر ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين الأمريكيين بما في ذلك جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي.

وذكرت قناة سكاي نيوز أمس السبت 13\9\2025 أن شركة بلاك روك تخطط لاستثمار 700 مليون دولار في مراكز البيانات البريطانية في إطار سلسلة من الصفقات التي سيتم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب.

ومنذ بداية العام، نشر البلدان خطط عمل للذكاء الاصطناعي. وتزايد قيام شركات أمريكية مثل “أنثروبيك” و”أوبن إيه.آي” بإنشاء مكاتب دولية في لندن، بينما تواصل الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا مثل “ديب مايند” الاستثمار في التعاون عبر الأطلسي.

    المصدر :
  • رويترز

