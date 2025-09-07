بريطانيا: وزراء داخلية "العيون الخمس" يجتمعون لمناقشة سبل القضاء على عصابات تهريب البشر

قالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، اليوم الأحد، إن وزراء الداخلية في دول تحالف “العيون الخمس” سيعلنون هذا الأسبوع عن إجراءات جديدة لتعزيز أمن الحدود واستهداف مهربي البشر.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن وزراء من تحالف “العيون الخمس” لتبادل المعلومات الاستخباراتية والذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، سيجتمعون في لندن يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وستكون إجراءات “القضاء على عصابات التهريب الإجرامية” على رأس المحادثات.

وقالت شابانا محمود “سنتفق على إجراءات جديدة لحماية حدودنا مع شركائنا في العيون الخمس، ومهاجمة مهربي البشر بقوة”. وتولت شابانا حقيبة الداخلية يوم الجمعة بعد أن أجرى رئيس الوزراء كير ستارمر تعديلا وزاريا.

وتواجه دول العالم صعوبات في كيفية التعامل مع قضية الهجرة، إذ جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحملة على الهجرة الشرعية وغير الشرعية محورا رئيسيا في ولايته الثانية في البيت الأبيض.

وفي بريطانيا، تصدرت هذه القضية المشهد السياسي، إذ تتعرض الحكومة لضغوط كبيرة من المعارضين حول كيفية التعامل مع عدد قياسي من طلبات اللجوء ووصول المهاجرين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي.

وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أنه بالإضافة إلى تهريب البشر، سيناقش التحالف تدابير جديدة للتصدي لمن يقفون وراء الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وكيفية وقف انتشار المواد الأفيونية الصناعية القاتلة.