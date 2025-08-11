بريطانيا وكندا: ينبغي عدم فرض السلام على أوكرانيا

قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “إن رئيس الوزراء اتفق مع نظيره الكندي مارك كارني على أن السلام في أوكرانيا يجب أن يُبنى بالتعاون مع كييف لا أن يُفرض عليها فرضا”.

ورحب الزعيمان بمواصلة الجهود الدبلوماسية الدولية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لإحلال السلام واتفقا على أن هذا السلام يجب أن يُبنى (بالتعاون) مع أوكرانيا لا أن يُفرض عليها”.

وأضاف المتحدث في بيان “أكد الزعيمان أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يكون قائما على الحرية والسيادة وتقرير المصير”.

وجاء البيان قبيل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا.