بريطانيا: يجب تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الجمعة إن من الضروري مواصلة الضغط على روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات إضافية.

وقالت للصحفيين لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في شمال ألمانيا “من المهم جدا في هذا الوقت أن نستمر في الضغط على فلاديمير بوتين من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وزيادة نطاق العقوبات”.

وسابقاً قد تم الاعلان عن أن هناك 100 مليون دولار متبقية من حزمة المساعدات الأولى، التي أقرها الكونغرس لدعم أوكرانيا، وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، عن الحجم التقريبي لما وفرته الولايات المتحدة لكييف.

في التفاصيل، أوضح المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحافية، أن بلاده منحت أوكرانيا مساعدات عسكرية عبر القرارات الرئاسية بما يعادل حتى الآن تقريبا ميزانيتها الدفاعية للعام 2021، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستمرة بالدعم.

وتابع أن واشنطن ترغب باستخدام ما تبقى من خزنة المساعدات بشكل ذكي يخدم ما يحتاجه الأوكرانيون في المعارك الحالية.