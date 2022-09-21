بريطانيا: ينبغي أخذ تهديدات بوتين على محمل الجد

اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية “جيليان كيجان”، في حديث لشبكة سكاي نيوز، أنّ خطاب الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” يمثّل تصعيدًا مقلقًا.

ورأت أنه يجب أخذ التهديدات التي وجهها فيه على محمل الجد.

وأضافت: “علينا بكل وضوح أن نأخذ الأمر على محمل الجد لأننا لا نسيطر على الوضع ولست متأكدة من أنه يسيطر على الوضع أيضا. هذا تصعيد واضح”.

كان بوتين قد قال في وقت سابق إن لدى روسيا “الكثير من الأسلحة للرد” على ما وصفها بتهديدات غربية وقال إنه لا يمزح.

وأمر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” الأربعاء 21 أيلول، بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، منذرًا الغرب أنه إذا استمر فيما وصفه “بالابتزاز النووي” فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي: “إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعًا”، مضيفًا أنه وقّع مرسومًا بالتعبئة الجزئية. وتعد الخطوة تصعيدًا كبيرا في الصراع.

وأشار الى أن هدفه هو “تحرير” منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وأن أغلب الناس الذين يسكنون مناطق باتت روسيا تسيطر عليها هناك لا يريدون حكم كييف.