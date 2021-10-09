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بريطانيا.. 133 حالة وفاة و‎‎‏34950 إصابة‎ ‎جديدة بـ"كورونا"‏

9 - أكتوبر - 2021
بريطانيا تتجه لفرض اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

بريطانيا تسجل إصابات جديدة بكورونا

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سجلت وزارة الصحة البريطانية 133 وفاة جراء مضاعفات كورونا في زيادة طفيفة عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل 127 حالة‎.‎

وأظهرت البيانات أيضا، تسجيل 34950 إصابة جديدة بـ”كوفيد- 19″، نزولا من 36060 في يوم أمس الجمعة‎.‎

وإجمالا، سجلت في البلاد حتى اليوم ثمانية ملايين و120713 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 137679 حالة وفاة‎.‎

وأجري في المملكة المتحدة خلال اليوم أكثر من مليون و72 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19‏‎”.‎

وكان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم ‏بالجرعة الثانية‎.‎

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