بريطانيا… 3446 إصابة جديدة و428 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد

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سجلت بريطانيا اليوم الخميس 3446 إصابة جديدة و428 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، تسجيل 3446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و428 حالة وفاة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة البريطانية اليوم فقد “تم تسجيل 3446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 233151”.

وأضاف البيان أن إجمالي الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 33614 بزيادة 428 حالة عن أمس.

وتعد معدلات الإصابة والوفاة لهذا اليوم متقاربة إلى حد ما مع المعدلات المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

وكشف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أمس الأربعاء، أن 275 عاملا في الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد توفوا بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، محذرا من مغبة التسرع في تخفيف قيود العزل.