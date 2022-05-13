بريطانيا: القوات الأوكرانية منعت محاولة عبور روسية لنهر في دونباس

في مستجدات الحرب الروسية الاوكرانية، قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على “تويتر” يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية نجحت في منع محاولة عبور روسية لنهر في دونباس.

وقالت بريطانيا في التحديث الدوري الذي تقدمه المخابرات العسكرية‭‭ ‬‬إن صورا تشير إلى أن روسيا فقدت وحدات مناورة مدرعة في مجموعة كتيبة تكتيكية واحدة على الأقل ومعدات الجسر العائم التي تم نشرها أثناء عبور نهر سيفرسكي دونيتس غربي سيفيرودونيتسك.

وفي وقت سابق قالت اوكرانيا إنها ألحقت أضرارا بسفينة لوجستية تابعة للبحرية الروسية بالقرب من جزيرة سنيك أو الأفعى، وهي مكان صغير ولكنه استراتيجي في البحر الأسود.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة ماكسار، وهي شركة خاصة مقرها الولايات المتحدة، آثار ما قالت إنها هجمات صاروخية محتملة على سفينة إنزال روسية من طراز سيرنا بالقرب من الجزيرة القريبة من الحدود البحرية بين أوكرانيا ورومانيا، وأظهرت الصور أيضاً أضرارا لحقت في الآونة الأخيرة بالمباني على الجزيرة.