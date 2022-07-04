بريطاني يستأنف الحكم الصادر بإعدامه في شرق أوكرانيا الانفصالية

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين أن البريطاني أيدن أسلين، الذي قضت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية التي تدعمها روسيا في شرق أوكرانيا بإعدامه، استأنف الحكم اليوم الاثنين.

وقال بافيل كوسوفان، محامي المتهم، لوكالة إنترفاكس “تم تقديم طلب بالاستئناف على الحكم اليوم”.

وحُكم على أسلين بالإعدام الشهر الماضي مع مواطنه البريطاني شون بينر والمغربي إبراهيم سعدون بتهمة القيام “بأنشطة مرتزقة” لأنه تم أسرهم وهم يقاتلون كأجانب في صفوف الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية وتلك المدعومة من روسيا في أوكرانيا.

وذكرت وكالة تاس للأنباء يوم الجمعة أن المحكمة العليا في المنطقة الانفصالية تلقت طعنين من محامي سعدون وبينر لكن أسلين لم يقدم طعنا بعد.

وأوقفت القوات الروسية متطوعَين بريطانيَين يعملان في أوكرانيا للاشتباه في أنهما “جاسوسان”، طبقا لمنظمة “بريزيديوم نتوورك” غير الحكومية.

وقالت المنظمة الإنسانية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا، إن جنودا روسا “أسروا” بول أوري وديلان هيلي الإثنين الماضي عند نقطة تفتيش في جنوب مدينة زاباروجيا في جنوب شرق أوكراني.

يأتي ذلك فيما قالت بريطانيا اليوم إنها سترسل خبراء لمساعدة أوكرانيا في جمع الأدلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، فيما من المقرر أن يصل الفريق إلى بولندا في أوائل مايو/أيار المقبل.