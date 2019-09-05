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بريكست يهدد تركيا

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صرح وزير التجارة التركي، روهصار بيكجان، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد التركي قد يخسر قرابة 3 مليارات دولار إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال بيكجان، متحدثا في منتدى الأعمال التركي البريطاني “إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن يؤثر سلباً على التجارة الخارجية التركية، وقد تصل الخسائر إلى 3 مليارات دولار”. وأوضح، “نحن نفترض أن الصناعة التي ستعاني أكثر من غيرها هي صناعة السيارات – 1.01 مليار دولار، وصناعة الغزل والنسيج – 1.03 مليار دولار، مصنِّعو الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، 500 مليون دولار”.

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وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده يمكنها “التعامل بسهولة” مع إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق “بريكست”.

 

المصدر وكالات

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