بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إيران لم ولن تسعى أبداً إلى صنع قنبلة نووية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لا تعتزم صنع أسلحة نووية، وذلك قبل أيام فقط من احتمال إعادة فرض عقوبات دولية على طهران بسبب برامجها النووية.

وأكد بزشكيان، في كلمته من على منبر الأمم المتحدة، “أعلن مجددا أمام هذه الجمعية أن إيران لم ولن تسعى أبدا إلى صنع قنبلة نووية. نحن لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية”، وجدد رفضه اتهامات الدول الغربية على هذا الصعيد.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس/آب الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تنتهي في 27 سبتمبر/أيلول، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.

وعرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول أراضيها وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

واتهم بزشكيان مجموعة الترويكا الأوروبية بإطلاق عملية إعادة العقوبات الدولية على إيران “بإيعاز من الولايات المتحدة الأميركية”.

وقال الرئيس الإيراني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كذلك، إن العالم شهد خلال العامين الماضيين إبادة جماعية في غزة وانتهاكا لسيادة لبنان ودمارا في سوريا وقتلا في اليمن بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف أن هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في يونيو/حزيران الماضي مثلت خيانة جسيمة للدبلوماسية، قائلا “شهدنا اغتيال العلماء الإيرانيين وانتهاك سيادة الدول واستهداف قادتها”، مشددا على أن إسرائيل ومن سماهم رعاتها لا يكتفون بالتطبيع بوسائل سياسية بل يريدون فرض وجودهم بالقوة السافرة.

كما أدان بزشكيان “الاعتداء الإجرامي الذي ارتكبه النظام الإسرائيلي على دولة قطر”.