بزشكيان: سياسة إيران في المنطقة تقوم على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واللبنانية

أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنّ سياسة بلاده في المنطقة تقوم على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واللبنانية، مشددًا على أنّ إيران تقف مع السعودية، مصر، قطر، الإمارات، عُمان، العراق وتركيا في مواجهة أي عدوان خارجي.

وقال إنّ “التفاهم بين المسلمين في المنطقة كفيل بمنع إسرائيل من مهاجمة أي دولة”، مضيفًا أنّ الهجمات الإيرانية “أحدثت دمارًا داخل إسرائيل رغم امتلاكها القبة الحديدية، وأجبرتها على إعلان وقف إطلاق النار”. واتهم تل أبيب بأنها “أعلنت للمنطقة بأسرها أنّها تعتدي متى شاءت دون أي حرمة”.

واتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بالسعي إلى “شرعنة المخالفات ضد إيران”، معتبرًا أنّ روسيا والصين لن تقبلا بذلك. وكشف أنّ واشنطن كانت تتحاور مع طهران في سلطنة عُمان بينما سمحت لإسرائيل في الوقت نفسه بمهاجمتها.

كما شدد على أنّ بلاده “لم تسعَ إلى امتلاك سلاح نووي، وليست من يزعزع أمن المنطقة”، مؤكّدًا استعدادها للتعاون على مختلف المستويات.

وأوضح أنّ إيران توصلت إلى اتفاق مؤطر بوساطة مصرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعلنت استعدادها للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة. وأشار إلى أنّ الترويكا الأوروبية اشترطت لعدم تفعيل آلية “الزناد” السماح للوكالة بالتفتيش الكامل والتوصل إلى اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وانتقد الرئيس الإيراني مواقف أوروبا والولايات المتحدة قائلاً إنّ بلاده التزمت بالاتفاق النووي السابق، لكن “واشنطن مزقته وأوروبا لم تفِ بالتزاماتها”.

وأوضح أنّ القرار النهائي بشأن هذه الملفات يعود إلى قائد الثورة الإيرانية بعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والسياسيين في البلاد. وختم بالتأكيد على أنّ إيران “عازمة ومؤمنة بأنها قادرة، بالوحدة والانسجام الداخلي، على التغلب على التحديات المفروضة عليها”.