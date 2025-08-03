بزعم التصدي لـ"التهريب والإرهاب".. الجيش الإسرائيلي يداهم 4 مواقع في جنوب سوريا

مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته نفذت عمليات دهم في جنوب سوريا قرب مرتفعات الجولان، وضبطت أسلحة واستجوبت أفراداً “يشتبه في تورطهم بتهريب أسلحة”.

وقال الجيش إن قواته “أكملت الليلة الماضية مهمة شملت استجواباً ميدانياً لعدد من المشتبه بهم في تهريب أسلحة في منطقة حضر جنوب سوريا” قرب مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأشار بيان الجيش إلى أن قواته دهمت “أربعة مواقع بشكل متزامن، وعثرت على العديد من الأسلحة التي كان يهرّبها المشتبه بهم”، مرفقاً ذلك بمقاطع مصوّرة ظهر فيها جنود إسرائيليون بزيهم العسكري داخل مركبات مدرعة، بينهم قوة راجلة خلال عمليات ليلية.

وأكد أن قواته تواصل عملياتها لمنع تمركز أي “عناصر إرهابية”، بحسب تعبيره، في سوريا “بهدف حماية المدنيين الإسرائيليين وسكان مرتفعات الجولان على وجه الخصوص”، بحسب البيان.

وتعد هذه العملية الأحدث في سلسلة من النشاطات الميدانية التي قامت بها إسرائيل في سوريا خلال الأشهر الماضية.

وعقب إطاحة فصائل المعارضة برئيس النظام البائد بشار الأسد أواخر العام 2024، تقدمت القوات الاسرائيلية الى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وشنّت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية قالت إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة جيش النظام السوري المخلوع.

وفي يوليو (تموز)، شنّت إسرائيل غارات على أهداف عسكرية في دمشق والسويداء تعود للسلطات السورية الجديدة، على خلفية الاشتباكات في محافظة السويداء.

وسبق لإسرائيل أن أكدت أنها لن تسمح للسلطات السورية نشر قوات عسكرية في جنوب البلاد بمحاذاة الجولان.