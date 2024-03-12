بسبب إسرائيل.. منظمات غير حكومية تقاضي الدنمارك

قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الثلاثاء إنها ستقاضي الدنمرك لكي توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مشيرة إلى مخاوف من استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين خلال الحرب في غزة.

وأمرت محكمة هولندية في فبراير\شباط الحكومة بوقف جميع صادرات أجزاء طائرات مقاتلة من طراز (إف-35) إلى إسرائيل نتيجة مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية بالدنمارك وفرع أوكسفام بالدنمارك ومنظمة إم.إس أكشن إيد ومؤسسة (الحق) الفلسطينية لحقوق الإنسان في بيان مشترك إنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية والشرطة، صاحبتا القرار في اتفاقيات تصدير الأسلحة.

وأضاف البيان أن رفع الدعوى سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، دون تحديد المحكمة.

ولم تعلق وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة فورا على ذلك.

والدنمارك من الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، مما يجعل جميع صفقاتها خاضعة لتقييمات صارمة تتعلق بالمخاطر وحقوق الإنسان.