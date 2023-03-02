بسبب إنفلونزا الطيور.. اليابان تخطط لإعدام عدد قياسي من الطيور

تعتزم اليابان إعدام نحو 15 مليون طائر، لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور، وتدل معلومات وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك في اليابان على أن عدد الطيور المقرر إعدامها هذا الموسم في البلاد بسبب انتشار إنفلونزا الطيور تجاوز لأول مرة 15 مليون طائر.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: “في هذا الموسم أي منذ تسجيل أول حالة للإصابة في 28 أكتوبر الماضي وحتى الساعة 09:00 من 2 مارس الجاري (بالتوقيت المحلي) تم تسجيل 77 حالة إصابة في 25 مقاطعة. والعدد الإجمالي لعدد الطيور التي من المقرر إعدامها يبلغ 15,02 مليون”.

وتم تأكيد آخر انتشار لإنفلونزا الطيور في وقت سابق من اليوم الخميس في مقاطعة فوكوكا، حيث بدأت عملية الإعدام لـ 243 ألف دجاجة. وعادة تستغرق عملية ذبح مثل هذا العدد الكبير من الطيور أكثر من أسبوع.

وبعد العثور على الفيروس تم إعلان الحجر الصحي وحظر نقل الدجاج والبيض في منطقة 3 كيلومترات حول المزرعة التي تم فيها الكشف عن حالات الإصابة بالمرض، كما يحظر تصدير الدجاج والبيض خارج منطقة 10 كيلومترات.

ويرى الخبراء أن سبب ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى الوصول المبكر للطيور المهاجرة الذي بدأ بالفعل في نهاية سبتمبر الماضي وانتشار الفيروس في مختلف المناطق. وأصبح فيروس إنفلونزا الطيور أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار البيض في اليابان إلى أعلى مستوى لها منذ 29 عاما.