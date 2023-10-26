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بسبب الأجور.. عمال تايلاند يعتزمون البقاء في إسرائيل

26 - أكتوبر - 2023
رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين

رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين

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قال رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين الخميس إنه قلق من أن عمال تايلانديين يعتزمون البقاء في إسرائيل بسبب ارتفاع الأجر رغم تصاعد حدة الصراع هناك.

وأضاف في رد على سؤال في البرلمان “علينا أن نحسن من وضع اقتصادنا هنا… حتى لا يضطر التايلانديون للمخاطرة بأرواحهم” مشيرا إلى أن أربعة آلاف تايلاندي عادوا حتى الآن لكن آخرين عدلوا عن رأيهم وقرروا البقاء.

وكانت قد قالت وزارة الخارجية التايلاندية إن عدد الرعايا التايلانديين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رهائن ارتفع إلى 19 من بين ما لا يقل عن 200 رهينة محتجزين في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر\تشرين الأول في جنوب إسرائيل.

وذكرت الوزارة في بيان أن 30 مواطنا قُتلوا حتى الآن في الأحداث وأن 19 محتجزون رهائن.

    المصدر :
  • رويترز

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