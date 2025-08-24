الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
بسبب الأحكام العرفية.. مدعون في كوريا الجنوبية يسعون لاعتقال رئيس الوزراء السابق

منذ ساعتين
عناصر من شرطة كوريا الجنوبية

عناصر من شرطة كوريا الجنوبية

قالت متحدثة باسم ممثلي ادعاء في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن فريق الادعاء الخاص الذي يحقق في أزمة الأحكام العرفية التي اندلعت في ديسمبر كانون الأول قدم طلبا إلى محكمة لإصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء السابق هان دوك سو.

وأضافت المتحدثة بارك جي يونج للصحفيين أن فريق الادعاء الخاص اتهم هان بالتواطؤ مع الرئيس السابق يون سوك يول في إعلان الأحكام العرفية والإدلاء بشهادة زور.

ويخضع يون حاليا لمحاكمة جنائية بتهمة العصيان. وأُقيل الرئيس المنتمي للتيار المحافظ من منصبه في أبريل نيسان بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية والتي زجت بالبلاد في أتون اضطراب سياسي.

وأصبح هان، الذي كان رئيسا للوزراء في عهد يون، رئيسا مؤقتا بعد وقف يون عن أداء مهام منصبه. واستقال بعد ذلك من المنصب ليتسنى له خوض انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو حزيران، لكن الخلافات بين المحافظين أنهت طموحه.

ولم تتمكن رويترز بعد من التواصل مع هان للتعليق.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، واصل ممثلو الادعاء التحقيق مع هان في قضية الأحكام العرفية، بينما التزم الرجل الصمت أمام أسئلة الصحفيين.

    المصدر :
  • رويترز

