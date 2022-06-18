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بسبب الاحتجاجات على خطة التجنيد.. الهند توقف الإنترنت في بعض المناطق

منذ ساعتين
الشرطة الهندية

الشرطة الهندية

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أعلن مسؤولون في الشرطة الهندية أن السلطات أوقفت خدمات الإنترنت في عدة أجزاء من ولاية بيهار بشرق البلاد، في محاولة لوضع حد للتجمعات والاحتجاجات العنيفة على خطة للتجنيد العسكري.

وقُتل متظاهر وأصيب أكثر من 12 في سلسلة احتجاجات في بعض مناطق البلاد على سياسة رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” الجديدة لتجنيد شبان لفترات قصيرة.

في السياق، قالت الحكومة إن نظام أجنيبات، التي تعني مسار النار، يهدف إلى جلب المزيد من الأفراد إلى الجيش بعقود مدتها أربع سنوات لخفض متوسط أعمار أفراد القوات المسلحة البالغ قوامها 1.38 مليون جندي وتقليص تكاليف المعاشات التقاعدية المتزايدة.

ويشير المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، الى أن الخطة ستحد من فرص الحصول على وظائف دائمة في صفوف قوات الدفاع، والتي تضمن رواتب ثابتة ومعاشات تقاعدية ومزايا أخرى.

ونزل الكثيرون إلى الشوارع في بيهار وتيلانجانا وأوتار براديش والبنغال الغربية للاحتجاج على الخطة.

الى ذلك، أعلن “سانجاي سينغ” المسؤول الكبير في شرطة بيهار حجب منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتساب في 15 من أصل 38 مقاطعة في الولاية، حيث أحرق المتظاهرون قطارات ركاب وحافلات الأسبوع الماضي للتعبير عن غضبهم.

وفي أوتار براديش، اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 250 شخصا بموجب ما يسمى بالاعتقالات الوقائية. واتهم بعض المتظاهرين الشرطة باستخدام القوة المفرطة.

    المصدر :
  • رويترز

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