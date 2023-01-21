بسبب الاحتجاجات في ستوكهولم.. تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار السبت إنه تم إلغاء زيارة كانت مقررة لنظيره السويدي إلى أنقرة بعد أن صرحت السلطات السويدية بتنظيم احتجاجات في ستوكهولم.

وأضاف أكار “في هذه المرحلة، صارت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون لتركيا في 27 يناير كانون الثاني بلا معنى. لذلك ألغينا الزيارة”.

كان جونسون يعتزم السفر نهاية هذا الأسبوع إلى أنقرة بناء على دعوة من نظيره التركي، إذ تأمل الدولة الاسكندنافية في حث تركيا على التصديق على محاولتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال أكار إنه ناقش عدم وجود إجراءات لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لتركيا في السويد مع الرئيس رجب طيب أردوغان ونقل رد فعله إلى نظيره السويدي على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا.

وأضاف بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية “من غير المقبول عدم اتخاذ خطوة أو رد في مواجهة هذه (الاحتجاجات)، كان ينبغي اتخاذ الإجراءات الضرورية”.

واستدعت تركيا أمس الجمعة 20\1\2023 السفير السويدي بسبب تصريح سلطات بلاده باحتجاج بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم يشمل حرق المصحف مقرر تنظيمه اليوم السبت 21\1\2023.