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بسبب الانتهاكات.. سيول تتوعّد بتعليق الاتفاق العسكري مع بيونغ يانغ

منذ 9 دقائق
الحدود بين الكوريتين

الحدود بين الكوريتين

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كشفت السكرتيرة الصحفية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أنّ يون قال اليوم الأربعاء إنّه سيدرس تعليق الاتفاق العسكري المبرم بين الكوريتين في عام 2018، إذا انتهكت كوريا الشمالية مجالها الجوي مرة أخرى.

كما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن يون أدلى بالتعليق بعدما تم إطلاعه على الإجراءات المضادة لطائرات كوريا الشمالية المسيرة التي عبرت إلى الجنوب الأسبوع الماضي، داعيًا إلى بناء “قدرة رد ساحقة تتجاوز حدود التناسب”.

والعلاقات بين الكوريتين متوترة منذ عقود، لكنها ازدادت توترا منذ أن تولى يون منصبه في مايو/ أيار، متعهدًا باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد بيونغ يانغ.

إلى ذلك، انتقد يون طريقة تعامل الجيش مع حادثة الطائرات المسيرة، وألقى باللوم جزئيًا على اعتماد الإدارة السابقة على اتفاق 2018 الذي يحظر الأنشطة العدائية في المناطق الحدودية، داعيًا الجيش إلى الاستعداد للرد.

كذلك قالت يونهاب إنّ يون أمر وزير الدفاع بتدشين وحدة شاملة للطائرات المسيرة تقوم بمهام متعددة، بما يشمل المراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية، وإنشاء منظومة لإنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة الصغيرة التي يصعب اكتشافها خلال العام. وذلك نقلا عن سكرتيرته الصحفية كيم أون هاي.

كما نقلت يونهاب عن كيم أنه “دعا أيضًا إلى تسريع عمليات التطوير لإنتاج طائرات مسيرة لا يرصدها الرادار هذا العام والإسراع بإنشاء نظام مضاد للطائرات المسيرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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