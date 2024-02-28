بسبب الجفاف.. وفاة 4 أطفال في مستشفى بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء ان أربعة أطفال توفوا، وسبعة آخرين في حالة حرجة، نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وأعلن مستشفى العودة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، توقف خدماته، جراء نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، كما أُعلن أيضا عن خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة.

وقال مدير دائرة المراقبة والتقييم في “العودة” الطبيب محمد صالحة، في تصريح صحفي، إن “التوقف الكامل للخدمات في مستشفى العودة سيؤدي إلى حرمان تام من الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل توقف جميع المستشفيات في الشمال عن الخدمة”.

وأضاف: “سيؤدي توقف المستشفى عن العمل إلى تفاقم الأزمة الصحية المعقدة بسبب العدوان المستمر والحصار الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر”.

وكان مستشفى “العودة” قد حذر الثلاثاء، من توقف خدماته المقدمة إلى المرضى والجرحى، بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية والوقود، في ظل حصار خانق وقبضة أمنية فرضتهما قوات الاحتلال على مناطق شمال القطاع.

وناشد الطبيب جميع المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية، “الضغط على الاحتلال لتزويد المستشفى بالأدوية والمواد الاستهلاكية والمستلزمات الطبية والوقود”.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى العودة لمدة 18 يومًا، انتهى في العاشر من شباط/ فبراير الجاري، مخلّفا دمارا شديدا في الطوابق العلوية للمبنى، بالإضافة إلى تدمير عدد من سيارات الإسعاف الموجودة عند مدخله.

وكان أعلن مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في وقت لاحق، خروج المستشفى عن الخدمة.

وطالب أحمد الكحلوت بالتدخل العاجل لتزويد المستشفي بالوقود لإعادة تشغيلها مرة آخرى.

وقال الكحلوت، إن توقف مستشفى كمال عدوان عن العمل سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية، لافتا إلى أن هناك 4 أطفال استشهدوا خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أخرج جيش الاحتلال 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما أنه استهدف 152 مؤسسة صحية جزئيًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، إنه في اليوم الـ145 من الحرب “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.

وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيدا و110 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأوضحت الوزارة، أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم”.