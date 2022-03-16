الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب الحرب.. "الصحة العالمية" تعلّق تقييم لقاح "سبوتنيك في"

17 - مارس - 2022
آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 12:52 صباحًا
A A A
طباعة المقال

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، تعليق تقييمها للقاح الفيروسي “سبوتنيك في” الروسي في الوقت الحالي ، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكرت ماريانغيلا سيماو، خبيرة اللقاحات منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، أن مسؤولي منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة كانوا من المقرر أن يزوروا روسيا في 7 مارس، بعد أسابيع فقط من الحرب، لتقييم المنشآت التي ينتج فيها “سبوتنيك في”.

وكشفت سيماو: “لقد تم تأجيل عمليات التفتيش إلى موعد لاحق”، فيما تأثر التقييم وعمليات التفتيش بسبب الوضع.

وأوضحت أن “حجز الرحلات كان صعبًا وهناك مشكلات تتعلق ببطاقات الائتمان، وبعض المشكلات التشغيلية الأخرى”.

وقالت سيماو: “نوقش هذا الأمر مع الروس، وسيتم تحديد مواعيد جديدة في أقرب وقت ممكن”.

وأغلقت الدول الغربية مجالها الجوي إلى حد كبير أمام الطائرات الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وفرضت عقوبات واسعة النطاق على المؤسسات المالية الروسية.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على تقييم لقاح Sputnik V الروسي للحصول على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ منذ العام الماضي.

وسيسمح التفويض بشراء Sputnik V كجزء من جهود آلية كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة لتوزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

    المزيد من أخبار العالم

    الدولار الأمريكي والين الياباني
    الين الياباني يهوي لأدنى مستوى في 24 عاما أمام الدولار الأمريكي
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي عن الوضع العسكري في منطقة لوهانسك.. هذه حقاً أصعب نقطة
    النفط
    طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة تهبط في 2021 للعام الثاني على التوالي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    قرعة صعبة للبنان ومصر في مونديال السلة للناشئين