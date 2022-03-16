بسبب الحرب.. "الصحة العالمية" تعلّق تقييم لقاح "سبوتنيك في"

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، تعليق تقييمها للقاح الفيروسي “سبوتنيك في” الروسي في الوقت الحالي ، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكرت ماريانغيلا سيماو، خبيرة اللقاحات منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، أن مسؤولي منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة كانوا من المقرر أن يزوروا روسيا في 7 مارس، بعد أسابيع فقط من الحرب، لتقييم المنشآت التي ينتج فيها “سبوتنيك في”.

وكشفت سيماو: “لقد تم تأجيل عمليات التفتيش إلى موعد لاحق”، فيما تأثر التقييم وعمليات التفتيش بسبب الوضع.

وأوضحت أن “حجز الرحلات كان صعبًا وهناك مشكلات تتعلق ببطاقات الائتمان، وبعض المشكلات التشغيلية الأخرى”.

وقالت سيماو: “نوقش هذا الأمر مع الروس، وسيتم تحديد مواعيد جديدة في أقرب وقت ممكن”.

وأغلقت الدول الغربية مجالها الجوي إلى حد كبير أمام الطائرات الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وفرضت عقوبات واسعة النطاق على المؤسسات المالية الروسية.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على تقييم لقاح Sputnik V الروسي للحصول على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ منذ العام الماضي.

وسيسمح التفويض بشراء Sputnik V كجزء من جهود آلية كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة لتوزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.