بسبب الحرب على أوكرانيا.. إيطاليا وهولندا تجمدان أرصدة روسية بـ 1.2 مليار يورو

أعلنت كل من إيطاليا وهولندا تجميد أرصدة روسية بقيمة 1.2 مليار يورو، ردا على العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة المالية الهولندية، اليوم الثلاثاء، في خطاب للبرلمان، إنها جمدت أصولا ومعاملات روسية بقيمة 392 مليون يورو (431.24 مليون دولار) حتى 21 مارس، وفق ما نقلته “رويترز”.

ويعني تجميد الممتلكات من الناحية العملية أنه لم يعد بإمكان أصحابها “استخدامها أو بيعها أو استثمارها”. إلا أن مصادرتها لا تعني في المقابل أن تصبح مملوكة للدولة، أو أن تتصرف فيها بأي شكل من الأشكال، إذ إن مصادرة الأصول تتطلب وجود جريمة جنائية.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية، ردت عليها روسيا بعقوبات مضادة.

فرنسا تجمّد أصولاً بقيمة 850 مليون يورو

واصل الدول الغربية فرض العقوبات على روسسا ردا على حربها ضد أوكرانيا المتواصلة لليوم الـ26.

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، إن بلاده جمدت أصولا بحوالي 850 مليون يورو تعود ملكيتها لأثرياء من النخبة الروسية الحاكمة تتمثل في يخوت وشقق وحسابات مصرفية في فرنسا في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقال لومير: “جمدنا 150 مليون يورو من حسابات شخصية، وخطوط ائتمان في فرنسا، في مؤسسات فرنسية”.

وأضاف “جمدنا عقارات على الأراضي الفرنسية بقيمة 539 مليون يورو، بما يعادل حوالي ثلاثين عقاراً أو شقة، ويختين بقيمة 150 مليون يورو”، وفقاً لما ذكرته “فرانس برس”.