بسبب الحرب على غزة.. حفل توزيع جوائز الأوسكار يقام تحت إجراءات أمنية مشددة

كشفت مواقع إسرائيلية، إن حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، سيقام تحت إجراءات أمنية مشددة، وذلك بسبب الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفاد تقارير أجنبية، أن منظمي الاحتفال الذي سيجري في هوليود يتجهزون من خلال إجراءات أمنية مضاعفة للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي من المخطط أن تجري بالقرب من مسرح دولبي.

وقال مسؤول أمني كبير في الأكاديمية الأمريكية للسينما، إن منظمي الاحتفال يستعدون للتعامل مع عدد من خطط الدعم التي سيقومون باستخدامها بسرعة وقت الحاجة.

ووفقا للتقرير؛ وضع قرب المسرح في هوليود المئات من الحواجز والجدران وسيتم تأمين الحفل من قبل أكثر من 1000 من أفراد الأمن، بما في ذلك ضباط الشرطة وأفراد الأمن من أكاديمية السينما.

وأشارت التقارير، إلى أن سبب هذه الخطوة هي دعوة منظمات احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين لتنظيم مسيرة احتجاجية بالقرب من المسرح في شارع هوليود، بعنوان “لا جوائز أثناء الإبادة الجماعية”.

وقال المحتجون في بيانات نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن “صناعة الترفيه لن تصرف انتباهنا، سنواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتحرير الفلسطينيين، يجب وقف إطلاق النار الآن!”.

وبحسب التقارير فإن منظمي الحفل يعتزمون تحويل حركة المدعوين والمرشحين للجائزة بعيدا عن المتظاهرين، حتى يتمكنوا من السير دون عوائق في خيمة السجادة الحمراء.

كما صرح رئيس شرطة لوس أنجلوس لوسائل الإعلام بأن “الشرطة تعمل بتعاون وثيق مع منظمي الحفل والأجهزة الأمنية، وستنفذ إجراءات شاملة لضمان تجربة أوسكار آمنة للجميع”.