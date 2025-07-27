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بسبب الحرب في غزة.. خلاف يلوح في الأفق بين ترامب وستارمر!

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2025 3:18 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال قمة مجموعة السبع، في كاناناسكيس، ألبرتا، كندا، 16 يونيو 2025. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال قمة مجموعة السبع، في كاناناسكيس، ألبرتا، كندا، 16 يونيو 2025. رويترز

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من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مدينة أبردين الاسكتلندية، يوم الإثنين، في لقاء قد يشهد خلافات حول الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ووفقا لما أفادت به صحيفة “التغراف” فيتوقع أن يضغط ستارمر على ترامب بشأن ما إذا كان من الممكن فعل المزيد لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين وقف إطلاق النار، ما قد يتسبب في حدوث صدام مع الرئيس الأميركي الذي قال إن حماس لا تريد السلام.

ووفقا للصحيفة فإن المحادثات الثنائية بين ستارمر وترامب ستركز بشكل أساسي على كيفية استفادة البريطانيين والأميركيين من اتفاق التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه في مايو.

لكن من المتوقع أن يخوض رئيس الوزراء في قضايا أكثر حساسية بينما يسعى لاستكشاف خطوات إضافية يمكن اتخاذها لتأمين وقف إطلاق نار عاجل في غزة، كما سيؤكد دعمه لإعادة الرهائن الإسرائيليين الخمسين المتبقين في غزة.

في المحادثات في اسكتلندا، سيناقش ستارمر أيضا الدعم الإضافي لأوكرانيا، وكذلك كيفية إنهاء الحرب المستمرة بينها وبين روسيا، وذلك بعد أن هاجم ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد على ضرورة أن يكون ذلك جزءا من عملية السلام في الشرق الأوسط.

في المقابل وخلال الأسبوع الماضي، دان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر ووصف القرار الفرنسي بــ”المتهور”.

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