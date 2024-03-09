بسبب الحرب في غزة.. ملاسنة كلامية بين نتنياهو وأردوغان

انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق اليوم السبت، واصفا نتنياهو وإدارته بـ”القتلة الجماعيين” و”نازيي عصرنا”.

وقال نتنياهو، إن “إسرائيل التي تلتزم بالقانون الدولي ترفض الوعظات السخيفة حول الأخلاق من أردوغان الذي يدعم القتلة والمغتصبين من حماس”، بحسب بيان صدر عن مكتبه السبت.

ومضى نتنياهو، قائلا إن أردوغان “ينكر الإبادة الجماعية للأرمن، ويذبح الأكراد في بلاده، ويتنافس على الرقم القياسي العالمي في القضاء على معارضي النظام والصحفيين وسجنهم”.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس التركي إن التطورات في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول “تجاوزت ما يمكن التسامح معه”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم السبت.

وقال أردوغان قوله إن تركيا ملتزمة “بضمان محاسبة القتلة الجماعيين الذين يحكم عليهم الضمير الإنساني بالفعل بموجب القانون الدولي”.

وأضافت الأناضول أن أردوغان “أكد أن حماس ليست مصنفة كجماعة إرهابية، مضيفا أن بلاده تقف بثبات في دعم حماس”.

كما انتقد بيني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي، أردوغان بشدة، قائلا إن تعليقاته هي “ذروة النفاق”.

وقال غانتس، في بيان اليوم السبت، “حقيقة أن أردوغان يعتقد أن حماس ليست منظمة إرهابية تفسر سلوكه تجاه مواطنيه”.

وأضاف غانتس: “وقوف أردوغان خلف حماس يجعله مؤيدًا للجرائم ضد الإنسانية. ومقارنة رئيس وزراء إسرائيل بالديكتاتوريين هي قمة النفاق”.

وقال إن إسرائيل “ستواصل الالتزام بالقانون الدولي خلال أوقات الحرب مثل هذه، حتى ضد حماس الإرهابية التي أثبتت أنها فقدت أي ذرة من إنسانيتها”.

ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية، تحت مزاعم تفكيك حماس ردًا على الهجمات، قُتل أكثر من 30 ألف شخص في غزة، بما في ذلك المدنيون.