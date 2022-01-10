الثلاثاء 8 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 11 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب الزلزال الأخير.. انهيار جزء من سور الصين العظيم

منذ 22 ساعة
آخر تحديث: 10 - يناير - 2022 10:17 صباحًا
سور الصين العظيم

سور الصين العظيم

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة “غلوبال تايمز” أن جزءا صغيرا من سور الصين العظيم، انهار بسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي يوم السبت.

وحسب الصحيفة، فقد انهار نحو مترين من السور في الجزء الواقع بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال في محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي.

ووفق الصحيفة، نظمت السلطات الصينية عملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية (CENC)، واكتشفت موقع الانهيار.

وأشار المصدر إلى أن السلطات قامت بتثبيت حماية أساسية للموقع المنهار من السور وأن أعمال الإصلاح والترميم جارية الآن.

    المزيد من أخبار العالم

    الصين
    الصين للولايات المتحدة: ارفعوا العقوبات الأحادية عن أفغانستان
    موسكو: المظليون من قوات حفظ السلام الروسية يحرسون مطار ألما آتا في كازاخستان
    كتائب حزب الله في العراق
    “كتائب حزب الله”: أيام عصيبة ستمر على العراق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اكتشاف فائدة غير متوقعة لبذور الرمان
    وزير الصحة فراس الأبيض
    أبيض: اللقاح حزام النجاة من التسونامي المقبل
    فحص كورونا
    كورونا
    كم تستمر فترة أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون؟