بسبب العدوان.. تراجع أرباح شركة الاتصالات الفلسطينية 24% في 2023

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) اليوم الخميس إن أرباحها التشغيلية تراجعت 24 بالمئة عام 2023 مقارنة مع 2022 بسبب الحرب على غزة وارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الشيقل.

وأضافت الشركة في بيان لها “حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 280.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 308.9 مليون دينار أردني في العام 2022 “.

وتابعت في بيانها “كما حققت صافي ربح بقيمة 43.3 مليون دينار أردني للعام 2023، مقارنة مع 57.1 مليون دينار أردني للعام الذي سبقه”.

وأوضحت الشركة في بيانها “جاء تراجع الأرباح التشغيلية البالغ 24 بالمئة نتيجة قيام الشركة بتقييد مخصصات للأضرار الناتجة عن العدوان على قطاع غزة بقيمة 9.2 مليون دينار أردني، بالإضافة إلى تدني سعر صرف الشيقل مقابل الدينار الأردني بحوالي 10 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، نظرا إلى أن معظم إيرادات الشركة بالشيقل”.

وتواصل إسرائيل هجومها على قطاع غزة لليوم 147 بعد هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس على بلدات إسرائيلية ومعسكرات للجيش على حدود غزة قتل فيه 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى تجاوز 30 ألفا نتيجة القصف الإسرائيلي والعملية العسكرية البرية في القطاع الذي يسكنه حوالي 2.3 مليون نسمة.

يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية تأسست في عام 1995 كشركة مساهمة عامة.

وقال الشركة فيها بيانها إنها “تربط فلسطين بشبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مشترك من جميع القطاعات”.