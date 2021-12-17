بسبب القتال بين جيش ميانمار وجماعة متشددة.. فرار المئات إلى تايلاند

أعلنت السلطات التايلاندية، أن مئات من بينهم عدد كبير من الأطفال فروا عبر الحدود من القتال الدائر بين جيش ميانمار وجماعة عرقية متمردة.

وقالت السلطات في إقليم تاك الحدودي بغرب تايلاند في بيان إن حوالي 700 شخص فروا إلى بلدة ماي سوت التايلاندية بعد تفجر القتال بين جماعة اتحاد كارين الوطني وجيش ميانمار.

وأوضح يي مين المسؤول في لجنة تحالف الإغاثة، وهي جماعة لإغاثة المهاجرين من ميانمار مقرها تايلاند، أن 2503 أشخاص من بينهم 545 طفلا يلوذون حاليا بالجانب التايلاندي من الحدود.

وقال في حديث هاتفي “نقدم لهم مساعدات غذائية بالتعاون مع السلطات التايلاندية”.

هذا وتعم الاضطرابات ميانمار منذ أطاح الجيش في الأول من فبراير بحكومة مدنية تتزعمها أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مما أثار احتجاجات بالمدن واشتباكات متفرقة في الريف بين الجيش وفصائل مناهضة للحكم العسكري.