بسبب "الكارثة الإنسانية" في غزة.. موجة انتقادات غربية لإسرائيل

أم فلسطينية نازحة تحمل ابنها الذي يعاني من سوء التغذية والشلل الدماغي، في مدرسة حيث يلتجئون وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 24 يوليو 2025. رويترز

تصاعدت الانتقادات من جانب مسؤولين كبار وبرلمانيين بارزين في دول غربية للتنديد بالحصار الإسرائيلي على غزة الذي يرافق حرب الإبادة حيث استفحلت المجاعة في القطاع الفلسطيني وتزايدت الوفيات جراء سوء التغذية الحاد والجفاف، كما ترتفع أعداد شهداء المساعدات يوميا بنيران جيش الاحتلال.

وسجلت مستشفيات غزة أكثر من 115 وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية منذ بداية الحرب، فيما أحصت وزارة الصحة في القطاع 1083 شهيدا من “شهداء لقمة العيش” وأكثر من 7275 إصابة بنيران جيش الاحتلال منذ بدء المشروع الأميركي الإسرائيلي للسيطرة على توزيع الغذاء أواخر مايو/أيار الماضي، والذي وصفته وكالات الأمم المتحدة بأنه مصيدة لقتل الفلسطينيين وأداة لتهجيرهم.

وفيما يأتي أبرز التصريحات والمواقف الغربية خلال الساعات الماضية:

أستراليا

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن غزة تعيش كارثة إنسانية وإن “منع إسرائيل للمساعدات وقتلها المدنيين لا يمكن تجاهله”.

ودعا ألبانيز إسرائيل إلى الامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانوني الدولي، مشددا على ضرورة “بذل كل جهد ممكن الآن لحماية حياة الأبرياء وإنهاء معاناة وتجويع سكان غزة”.

كندا

ندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بما وصفه بتقاعس الحكومة الإسرائيلية عن إنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، ودعا إلى استبدال سيطرة إسرائيل على توزيع المساعدات بمساعدات إنسانية شاملة.

كما حث كارني جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية على وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا دعم بلاده لحل الدولتين وعملها لتحقيق هذا الهدف.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن “الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم يوما بعد يوم والأطفال والنساء يتضورون جوعا”.

وأكدت أناند أن على الحكومة الإسرائيلية السماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.

بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن “المعاناة والمجاعة في غزة أمر لا يوصف ولا يمكن تبريره”. وأضاف أنه سيجري الجمعة مكالمة طارئة مع الجانبين الفرنسي والألماني لبحث “كيفية وقف القتل في غزة”.

وتابع “نحن جميعا متفقون على الحاجة الملحة لأن تغير إسرائيل نهجها وتسمح بدخول المساعدات إلى غزة”.

من جانب آخر، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إميلي ثورنبيري في تصريحات للجزيرة إن إطلاق النار على طالبي المساعدات في غزة مروع.

ودعت ثورنبيري إلى وقف عمل ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تقود المشروع الأميركي الإسرائيلي للسيطرة على توزيع الأغذية، وأكدت على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل ومن دون عراقيل.

الولايات المتحدة

قالت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأميركي سارا جاكوبز إنها تشعر “بالاشمئزاز مما نراه في غزة ومنع الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات”.

وأضافت أن “مؤسسة غزة الإنسانية” هي كيان “وهمي”، وأن على إسرائيل رفع حصارها عن غزة وعلى الولايات المتحدة وقف إرسال القنابل.

في السياق نفسه، دعت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز إلى “وقف الإبادة الجماعية في غزة فورا”.

وأشارت إلى أن واحدا من كل 5 أطفال في غزة يعاني المجاعة القسرية.