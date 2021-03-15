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بسبب المعارك في إقليم تيغراي … 75 ألف لاجئ إثيوبي فروا إلى السودان

منذ 11 ساعة
مهاجرون من إقليم تيغراي

مهاجرون من إقليم تيغراي

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وصلت حصيلة اللاجئين الإثيوبيين الفارين من المعارك في إقليم تيغراي الحدودي مع السودان، إلى 75 ألف لاجئا خلال 5 أشهر، بالرغم من إحكام الجيش السوداني، إغلاق المعابر الحدودية المعتادة في ولايتى كسلا والقضارف.

واستقبل معسكر حمدايت في ولاية القضارف على الحدود بين السودان وإثيوبيا 308 لاجئاً الأسبوع الماضي، فيما وصل إلي معسكر المدينة 8 خلال نفس الفترة 17 لاجئاً حسب التقرير الأسبوعي لمعتمدية اللاجئين السودانيّ.

واستمر تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى ولاية النيل الأزرق خلال الأشهر القليلة ليصل تعدادهم إلى 8600 لاجئا.

وتجاوزر عدد اللاجئين المسجلين الذين دخلوا السودان منذ تشرين الثاني نوفمير الماضي لأكثر من 75 ألف لاجئ إثيوبي خلال الاشهر الخمس الماضية.

ومن المرجح أن يكون هنالك لاجئين تسللوا عبر الحدود دون أن يمروا بمراكز التسجيل.

ويتلقى اللاجئون خدمات الإيواء والتغذية والرعاية الصحية بواسطة السلطات المختصة ودعم من قبل المنظمات الوطنية والأجنبية العاملة في المعسكرات.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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