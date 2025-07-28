الأثنين 3 صفر 1447 ﻫ - 28 يوليو 2025 |
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بسبب انقطاع الكهرباء.. تراجع أرباح مويفي الإسبانية للنفط

منذ 38 دقيقة
شركة مويفي

شركة مويفي

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قالت شركة مويفي، ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في إسبانيا والمعروفة سابقا باسم سيبسا، الاثنين إن صافي أرباحها انخفض 19 بالمئة في النصف الأول لأسباب أهمها تأثير انقطاع التيار الكهربائي في أبريل نيسان في إسبانيا والبرتغال عن مصفاتين تابعتين لها.

ومويفي مملوكة لكل من شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي وشركة كارلايل للأسهم الخاصة، ومقرها الولايات المتحدة.

وانخفض صافي دخل الشركة إلى 324 مليون يورو (378 مليون دولار)، في حين انخفضت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 33 بالمئة عن العام الماضي إلى 733 مليون يورو (855.92 مليون دولار).

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح الأساسية بشكل رئيسي إلى تكلفة إيقاف وإعادة تشغيل اثنتين من مصافي النفط في أثناء وبعد انقطاع التيار الكهربائي في 28 أبريل نيسان.

وتوقف أيضا مصاف من أجل عمليات صيانة مجدولة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مما أدى إلى انخفاض أكبر في معدلات التشغيل.

ولم تُصدر الشركة تقديرا لتكلفة الانقطاع، لكن شركة ريبسول المنافسة، التي تشغل خمس مصاف في إسبانيا، قالت إن انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل أخرى أصغر في إمدادات الطاقة كلفتها 175 مليون يورو في الربع الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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