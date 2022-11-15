بسبب تصويت في الامم المتحدة.. إسرائيل تستدعي السفير الاوكراني

قالت إسرائيل إنها استدعت السفير الأوكراني الثلاثاء ووبخته على خلفية تصويت كييف لصالح قرار لفتح تحقيق دولي في الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

ويطالب القرار، الذي تمت الموافقة عليه في الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري “على نحو عاجل” في “احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية”، الذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الثلاثاء أنها عبرت للسفير يفجن كورنيتشوك “عن الاستياء” إزاء تصويت أوكرانيا لصالح القرار.

وأضاف البيان “تم التوضيح للسفير بأن هذا السلوك لا يعد سلوكا وديا”.

وذكرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل في بيان حول الاجتماع نشرته على فيسبوك “أعرب السفير الأوكراني عن خيبة الأمل من موقف إسرائيل، التي امتنع ممثلها عن الإدلاء بصوته في تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة التعويضات الروسية لأوكرانيا”.

وبينما أشار البيان الإسرائيلي إلى أنه تم “استدعاء” السفير، قالت أوكرانيا إن الاجتماع تم الترتيب له مسبقا ولم يكن استدعاء.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، التي يطمح الفلسطينيون لإقامة دولة لهم عليها، في حرب عام 1967، وتوقفت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014.

وأيدت لجنة إنهاء الاستعمار بالأمم المتحدة القرار بعد التصويت لصالحه بأغلبية 98 دولة، مقابل اعتراض 17 وامتناع 52 دولة عن التصويت.

وفي اجتماع اللجنة الخميس، قال نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي صوت ضد القرار، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية “سيأتي بنتائج عكسية ولن يؤدي إلا لإبعاد الطرفين عن الهدف الذي نريده جميعا وهو التوصل إلى حل على أساس دولتين عبر المفاوضات”.

وكانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع في عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني، وهو ما تعارضه إسرائيل.