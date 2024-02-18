بسبب تعليقات الرئيس البرازيلي عن غزة.. إسرائيل ستوبخ السفير البرازيلي

قال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الأحد إنه سيستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي انتقد بشدة أسلوب إسرائيل في حربها على غزة.

وانتقد دا سيلفا الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 135 يوما على التوالي.

وقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: “ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة”.

أضاف دا سيلفا: ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ… في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود”.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية ارتكبت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شخصا و205 إصابات.

وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28985 قتيلا و68883 جريحا.