بسبب تفشي كورونا.. الصين تعلن حاجتها العاجلة للأقنعة الواقية

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قالت الصين الاثنين إنها “بحاجة ملحة” لأقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17.238.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في إيجاز صحفي: “ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وانتقدت بكين الاثنين واشنطن لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ”إثارة الذعر ونشره”.

وأشارت شونيانغ إلى أن الولايات المتحدة “لم تقدم مساعدة مهمة” وكانت “أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين”.