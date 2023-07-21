بسبب تهديدات "فاغنر".. بولندا تُحرّك قواتها العسكريّة إلى الشرق

أعلن أمين اللجنة الأمنية في بولندا زبيجنيو هوفمان، اليوم الجمعة، أنّ اللجنة قررت في اجتماع نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد، بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في روسيا البيضاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية (بي.أيه.بي).

وظهر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو يوم الأربعاء، وهو يرحب بمقاتليه في روسيا البيضاء، ويبلغهم بأنهم لن يشاركوا في حرب أوكرانيا في الوقت الحالي، لكنّه يأمرهم بالاستعداد للمشاركة في عمليات في أفريقيا أثناء تدريبهم لجيش روسيا البيضاء.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء أمس الخميس، إنّ مرتزقة فاغنر بدأوا في تدريب القوات الخاصة في منطقة عسكرية على بعد أميال قليلة من الحدود مع بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي.

وصرح هوفمان لوكالة (بي.أيه.بي) بأنّ “التدريب أو التدريبات المشتركة لجيش روسيا البيضاء ومجموعة فاغنر هو بلا شك استفزاز”.

وأضاف: “قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة.. لذا قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة ماريوش بواشتاك نقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب إلى شرق بولندا”.

وقال أشخاص يعيشون بالقرب من الحدود البولندية مع روسيا البيضاء أمس الخميس، إنهم سمعوا إطلاق نار وطائرات هليكوبتر، بعد وصول مجموعة فاغنر لتدريب القوات الخاصة من روسيا البيضاء، مما زاد مخاوفهم من أن تصل الحرب الأوكرانية إليهم.

وقال وزير الدفاع بواشتاك في وقت سابق من هذا الشهر، إنّ بولندا بدأت في نقل أكثر من 1000 جندي إلى شرق البلاد.

وفي بداية الشهر، قالت بولندا إنها سترسل 500 شرطي لتعزيز الأمن على الحدود مع روسيا البيضاء.