بسبب تهرب ضريبي.. استقالة نائبة رئيس وزراء بريطانيا

قدمت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر استقالتها الجمعة بعدما اعترفت بأنها لم تدفع ضريبة عقارية على منزل جديد.

وتعد راينر (45 عاما) ثامن وأرفع الوزراء الذين خرجوا من فريق رئيس الوزراء كير ستارمر، كما أنها الأكثر ضررا لستارمر حتى الآن بعد أن قدم لها دعمه الكامل عندما اتُهمت لأول مرة بمحاولة تجنب دفع القيمة الصحيحة للضريبة عمدا.

وقالت راينر في رسالتها إلى ستارمر “أنا نادمة جدا على قراري عدم طلب مشورة ضريبية إضافية متخصصة… أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ”.

ورد ستارمر قائلا إنه حزين جدا لأن فترة عمل راينر في الحكومة انتهت بهذه الطريقة، لكنه قال إنها توصلت إلى القرار الصحيح.