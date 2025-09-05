الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب تهرب ضريبي.. استقالة نائبة رئيس وزراء بريطانيا

منذ 9 دقائق
أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني

أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني

A A A
طباعة المقال

قدمت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر استقالتها الجمعة بعدما اعترفت بأنها لم تدفع ضريبة عقارية على منزل جديد.

وتعد راينر (45 عاما) ثامن وأرفع الوزراء الذين خرجوا من فريق رئيس الوزراء كير ستارمر، كما أنها الأكثر ضررا لستارمر حتى الآن بعد أن قدم لها دعمه الكامل عندما اتُهمت لأول مرة بمحاولة تجنب دفع القيمة الصحيحة للضريبة عمدا.

وقالت راينر في رسالتها إلى ستارمر “أنا نادمة جدا على قراري عدم طلب مشورة ضريبية إضافية متخصصة… أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ”.

ورد ستارمر قائلا إنه حزين جدا لأن فترة عمل راينر في الحكومة انتهت بهذه الطريقة، لكنه قال إنها توصلت إلى القرار الصحيح.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم ليتوانيا
ليتوانيا: أميركا أبلغت دولا أوروبية بخفض المساعدات العسكرية
صحيفة تغطي المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب في كشك لبيع الصحف في موسكو. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان مرة أخرى قريبا
صورة من الفيديو للأسير غاي دلال
غزة تحت القصف
فيديو.. كتائب القسام تبث كلمة لأسير إسرائيلي يتجول داخل غزة

الأكثر قراءة

الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة